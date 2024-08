Museo del Cinema oltre 500mila visitatori, 3500 a Ferragosto

Ferragosto con boom di turisti al Museo Nazionale del Cinema di Torino, oltre 3500 nel giorno della festa di mezza estate, dopo una settimana con una media d 2.500 ingressi al giorno. Un dato che conferma il bilancio dei primi 7 mesi del 2024, con 500mila visitatori al Museo del Cinema.

"Siamo molto contenti di questo risultato, in aumento rispetto al 2023, che conferma il trend positivo di quest'anno - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. - Aspettiamo adesso i risultati del weekend, che si preannunciano interessanti . Un successo che ci ha già permesso in 7 mesi di superare i 500.000 visitatori e che premia non solo il museo ma anche Torino e il Piemonte".



