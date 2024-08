Resta allerta gialla per i temporali, diminuiti caldo e afa

Resta valida anche oggi, mercoledì 14 agosto, l'allerta gialla per i temporali in tutto il Piemonte. "Nel pomeriggio . si legge nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sono attesi temporali sparsi sulle zone montane e in possibile estensione alle zone di pianura e collina, localmente di forte intensità con raffiche di vento e grandinate al più di medie dimensioni".

Il giorno di Ferragosto "saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Alpi e nella parte meridionale del Piemonte". I temporali hanno abbassato di qualche grado la temperatura, i venti hanno attenuato l'afa: oggi il 'semaforo' del 'disagio bioclimatico' è verde (nessun disagio) nelle province di Cuneo, Torino, Verbania e Biella, giallo (debole disagio) nel Vercellese, Novarese, Astigiano e Alessandrino. Semaforo verde in tutta la regione a Ferragosto, mentre il 16 il 'disagio bioclimatico' tornerà giallo nell'Alessandrino.



