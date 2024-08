Asl Città di Torino studia piano di sicurezza davanti a ospedali

Nelle prossime settimane l'Asl Città di Torino si attiverà con altri enti per elaborare un 'piano di sicurezza nelle aree antistanti ospedali e presidi ambulatoriali'. L'annuncio arriva all'indomani dell'incidente costato la vita a una bimba di 2 anni. L'azienda sanitaria sottolinea che l'iniziativa fa seguito alla "recente presentazione del nuovo progetto di accoglienza e sicurezza nei Pronto Soccorso dell'Asl, in partnership con il Nucleo Associazione Nazionale Carabinieri di Protezione Civile Provincia di Torino e con l'Associazione Capitano Ultimo Volontari di Protezione Civile Piemonte".

"I pazienti e i loro famigliari, ma anche gli operatori sanitari - si legge in un comunicato - si trovano spesso a confronto con parcheggiatori abusivi o fenomeni aggressivi di accattonaggio prima di poter raggiungere il nosocomio, dove peraltro per normativa nazionale i minori di 14anni non sono ammessi a visita dei famigliari ricoverati.

Il fenomeno risulta particolarmente evidente nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco. Il timore verso l'abusivismo può ingenerare tensioni e rischi per la circolazione che espongono in particolar modo i più piccini".

"La direzione generale dell'Asl Città di Torino - è la conclusione della nota - si unisce al dolore dei genitori della piccola Esmeralda. È altresì vicina emotivamente alla dipendente coinvolta, suo malgrado, nel tragico incidente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA