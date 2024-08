Bussalino, su lavori del Sempione sensibilizzeremo Rfi

"Il problema della linea ferroviaria del Sempione è importante e la questione è già attenzionata. Porteremo le istanze al tavolo a Roma, sensibilizzeremo Rfi". Così l'assessore regionale del Piemonte alla Logistica, Enrico Bussalino, a Stresa (Vco) dove ha incontrato il presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese, Franz Ruppen.

Il sottosegretario alla presidenza, Enrico Preioni, ha spiegato che a proposito della galleria elicoidale tra Varzo e Trasquera, "il vero imbuto di quella galleria, parleremo con il viceministro ai Trasporti Rixi e con Rfi".

Sul caso del Sempione è intervenuto il presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese (Svizzera), Franz Ruppen, oggi a Stresa. "L'attuale chiusura della linea per i lavori infrastrutturali per ben tre mesi - ha detto Ruppen - non può essere più accettata per un'asse internazionale come la linea del Sempione che collega la Svizzera Romanda con Ginevra e Losanna, Basilea e Berna e il Vallese con il lago Maggiore e Milano".



