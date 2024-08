Questo pomeriggio a Torino, in piazza Tommaso Campanella, alla periferia dell città, un fulmine ha colpito un tram durante il suo servizio di trasporto pubblico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa del capoluogo piemontese per mettere in sicurezza il mezzo.

La squadra ha disattivato l'alimentazione elettrica, isolato il tram e verificato potenziali rischi dati dalla scarica del fulmine. Nessuna persona è rimasta ferita.



