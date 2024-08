Due escursionisti soccorsi nella notte all'alpe Devero

Due escursionisti, un ragazzo e una ragazza provenienti dalla provincia di Milano, sono stati soccorsi nella notte nella zona dei piani della Rossa all'alpe Devero (nel Verbano-Cusio-Ossola) a circa duemila metri di quota. In buone condizioni di salute, sono stati riaccompagnati alle loro auto.

I due si sono trovati in difficoltà ieri sera all'imbrunire.

Grazie alle coordinate dei loro telefonini sono stati individuati e raggiunti in un paio di ore di cammino dai vigili del fuoco volontari di Baceno, dai vigili del fuoco di Domodossola, dalla squadra del soccorso alpino di Baceno e dai militari del soccorso alpino della guardia di finanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA