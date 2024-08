Partnership tra Sparco e la società di calcio Dundee United

Sparco, leader mondiale nel settore dell'abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport, annuncia una nuova partnership all'interno del panorama calcistico internazionale con il team Dundee United. La società calcistica scozzese, nota per il suo impegno nel raggiungere prestazioni elevate - spiega una nota - beneficerà dell'esperienza di oltre quarant'anni di Sparco nella produzione di sedili grazie all'installazione delle sedute premium nelle panchine a bordo campo sia in casa che in trasferta, progettate a partire da una ricerca avanzata e da materiali all'avanguardia per offrire i più alti standard di comfort.

"La collaborazione con il Dundee United rappresenta non solo un'opportunità per rafforzare la nostra presenza nel mondo nel calcio su scala internazionale, ma ci consente anche di lavorare a stretto contatto con una squadra che condivide i nostri valori di innovazione e qualità contribuendo così al loro successo continuo sul campo. Siamo entusiasti di collaborare con il Dundee United e di espandere la nostra presenza nel mercato britannico fornendo le nostre sedute di alta qualità per le loro panchine. Non vediamo l'ora di supportare la squadra con i nostri prodotti nelle prossime stagioni!" commenta Niccolò Bellazzini, brand manager di Sparco. "Siamo entusiasti di lavorare con Sparco e di incorporare le sedute di alta qualità nella nostra area panchine. Si tratta di un'azienda rinomata per l'impegno nell'eccellenza del design e del comfort e questa partnership migliora la funzionalità e l'estetica del nostro stadio" aggiunge Mark Cunningham, responsabile del settore commerciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA