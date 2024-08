Carceri: Radicali Italiani, presidio notturno a Torino

Da ieri sera alle 20.30, fino a stamattina, si svolge un presidio notturno di fronte al carcere Lorusso e Cutugno di Torino, nel quale gli esponenti radicali espongono su grandi cartelli i nomi dei 62 detenuti che si sono suicidati dal 1 gennaio ad oggi e degli agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita nello stesso periodo.

"La notte è il momento più difficile e doloroso per chi vive dietro le sbarre. Per questo abbiamo deciso di passare l'intera notte di fronte al carcere. In un periodo che non è uguale agli altri, perché il mese di agosto rappresenta per i detenuti la notte dell'intero anno con celle bollenti e il disinteresse delle istituzioni e della politica che diventa quasi totale", spiega Igor Boni dei Radicali Italiani.

"I disordini di queste ore al Ferrante Aporti e al Lorusso e Cutugno sono la punta di un enorme iceberg - aggiunge Boni - le responsabilità vengono da lontano ma occorre dire senza mezzi termini che questo governo ne ha molte, continuando a non guardare una bomba che sta esplodendo, rendendosi corresponsabile quando non mandante delle violazioni in atto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA