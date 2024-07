Primo involo di un gipeto nato in natura in Valle Maira

Ha preso il volo lo scorso 23 luglio il gipeto Paco Mauro, il secondo nato in natura dopo il reinsediamento della specie in alta Valle Maira, nelle Alpi cuneesi. Prima della reintroduzione, cominciata nel 1993, gli ultimi avvistamenti nelle aree del Parco Alpi Marittime risalivano agli anni Trenta.

Paco Mauro è stato così ribattezzato in onore di due persone scomparse di recente: il padre di una volontaria della rete di monitoraggio e il sindaco di Morozzo Mauro Fissore, che era guardacaccia del parco.

All'inizio del XX secolo, i gipeti, tra gli uccelli più grandi d'Europa, vennero perseguitati fino alla loro estinzione sulle Alpi, a causa di false leggende che li circondavano. Solo lo scorso anno si è assistito di nuovo al primo involo di un gipeto in valle Maira, un esemplare chiamato Ali.



