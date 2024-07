Cuneo, fatti brillare i residuati bellici trovati ieri

Alle 11 in punto sono stati fatti brillare gli ordigni portati di fronte alla Questura di Cuneo nel pomeriggio di ieri, da un giovane che li aveva rinvenuti all'interno del parco fluviale di Gesso e Stura.

Chi ha effettuato il ritrovamento ha trasportato sulla propria auto i residuati bellici, due bombe a mano, facendo così scattare il dispositivo di sicurezza. L'area della Questura è stata isolata per tutta la notte.

Nella mattina l'intervento condotto dagli artificieri del 32/o reggimento guastatori di Fossano, coordinati dal comandante, colonnello Di Maggio, alla presenza del questore Grassi.

Un robot ha rimosso gli ordigni dall'auto, poi bonificata dagli artificieri. Il brillamento è stato eseguito dopo la chiusura della camera di espansione, sopra una cunetta di sabbia ricavata sul viale di fronte alla Questura.

Ogni anno gli artificieri di Fossano effettuano 800-1.000 interventi tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ai cittadini raccomandano di non spostare per nessuna ragione gli eventuali esplosivi rinvenuti e di avvertire subito le forze dell'ordine.





