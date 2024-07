Carabinieri Biella, in Valle Elvo sparito il market della droga

"Il market della droga non c'è più.

I boschi della Serra sono a disposizione di escursionisti e cittadini". Stamattina il comandante provinciale dei carabinieri di Biella, colonnello Marco Giacometti ha voluto essere presente con i suoi uomini in Valle Elvo per rassicurare la popolazione e le istituzioni. Nei mesi scorsi infatti l'area era diventata una supermercato dello spaccio di droga. L'azione dei carabinieri ha portato a ripulire i boschi dallo spaccio. "La prefettura ha chiesto al comando generale dei carabinieri di Roma l'invio di rinforzi specializzati - ha spiegato Giacometti -. Sono arrivati i militari del primo reggimento carabinieri Piemonte addestrati per queste situazioni".

"È stato registrato un calo di segnalazioni al 112 - riprende il colonnello Giacometti -. Le segnalazioni sono sempre importanti per la nostra attività. La collaborazione con cittadini e sindaci è importante". Un centinaio le auto controllate e in molti casi sono saltate le patenti per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Dall'autunno sono stati effettuati anche arresti. "In quest'area boschiva - ha ribadito il comandante - l'attività di spaccio è quasi scomparsa. Risulta sporadica nelle zone del Cossatese".



