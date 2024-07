Saranno undici gli atleti piemontesi alle Paralimpiadi di Parigi

Saranno undici gli atleti piemontesi, sei donne e cinque uomini, che parteciperanno ai Giochi Paralimpici 2024 di Parigi che prenderanno il via il 28 agosto. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'ultimo partecipante, Alessandro Ossola. Del gruppo, tre atlete hanno già vinto medaglie alle Paralimpiadi. La più titolata è Carlotta Gilli con due ori, due argenti e un bronzo tutti conquistati in Giappone quattro anni fa. Seguono Elisabetta Mijno (un argento a Tokyo 2020, un bronzo a Rio 2016, un argento a Londra 2012), Andreea Mogos (un argento a squadre a Tokyo 2020, un bronzo a squadre a Rio 2016) e Monica Contrafatto (un bronzo a Tokyo 2020 nel podio tutto azzurro, un bronzo a Rio 2016). A completare la rosa ci saranno Riccardo Bagaini, Lorenzo Bernard, Veronica Silvia Biglia, Matteo Bonacina, Marco Cicchetti, Elisabetta Mijno e Carola Semperboni "Tra meno di un mese comincia la nostra avventura a Parigi e le Paralimpiadi di quest'anno saranno quelle con il numero più alto tra atlete e atleti italiani - afferma Silvia Bruno, presidente Cip Piemonte - Sono estremamente felice di presentare i campioni e le campionesse piemontesi che parteciperanno, orgogliosa del fatto che, come a Tokyo tre anni fa, per la maggior parte sono donne".



