Parigi: Tiro a volo, Pellielo è 3/o dopo la prima giornata

Buona partenza di Giovanni Pellielo, che nella prima giornata delle qualificazioni della gara di Fossa Olimpica dei Giochi di Parigi, a Chateauroux, è al terzo posto, con 73/75. Meglio del 54enne vercellese hanno fatto solo lo svedese Rickard Levin-Andersson e l'australiano James Willett con 74/75 . Invece alla pari con Pellielo ci sono il marocchino Driss Haffari e l'oro olimpico di Londra 2012, il croato Giovanni Cernogoraz. Un piattello più indietro dei terzi è l'altro azzurro Mauro De Filippis, con 72/75. Male il campione olimpico uscente, il ceco Jiri Liptak, con 70.

"E' stata una giornata positiva - il commento del dt azzurrro Marco Conti-, anche se poteva essere migliore. C'è il rammarico per il 25 /o piattello sbagliato da Pellielo nella seconda serie, perché per lui era banale e invece è arrivato l'errore.

Pazienza, ce lo teniamo e ora pensiamo a dormire tranquilli questa notte, in attesa dell'ultimo round delle qualificazioni e poi della finale di domani. Per raggiungerla a 'Johnny' (Pellielo ndr) basterà fare 49, a De Filippis invece servirà un 50. Comunque questo campo campo di tiro di Chateauroux si è rivelato più difficile del previsto".



