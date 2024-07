Nella notte protesta dei detenuti del carcere di Biella

Tensioni nella notte nella casa circondariale di Biella. Sette detenuti si sono rifiutati di rientrare in cella e gli agenti della polizia penitenziaria in servizio si sono trovati ad affrontare una situazione di emergenza.

Si è trattato di "gravi disordini. Agenti liberi dal servizio, sono stati richiamati per cercare di dare manforte allo sparuto gruppo al lavoro, attese le voragini negli organici della polizia penitenziaria" spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uipa Polizia Penitenziaria, che ricorda come tutto questo sia accaduto "dopo Roma Regina Coeli, Terni, e Velletri, dove ancora circa 240 detenuti sono in rivolta".

Già due giorni fa un detenuto sempre a Biella aveva appiccato un incendio nella propria cella ed era stato tratto in salvo da due agenti di servizio che erano rimasti intossicati e ricoverati in ospedale.

Sulla questione era intervenuto l'Osapp.

"Da tempo l'Osapp - sottolinea il vice segretario nazionale, Gerardo Romano - chiede al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al premier, Giorgia Meloni, di dichiarare lo stato di emergenza nelle carceri. Negli istituti di pena ormai i detenuti spadroneggiano e il personale di polizia penitenziaria ha paura di svolgere il proprio servizio perché non sa al termine se rientrerà a casa. È a rischio l'incolumità personale di tutti gli operatori. Servono interventi urgenti", conclude Romano.



