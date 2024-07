Giuseppe Penone 'Impronte di luce' alla Fondazione Ferrero

La Fondazione Ferrero di Alba ospiterà dal 26 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025 un'ampia antologica dedicata al lavoro di Giuseppe Penone, uno dei più grandi protagonisti dell'arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione.

L'esposizione "Impronte di luce", a cura di Jonas Storsve in collaborazione con l'artista, riunisce oltre cento opere, dando forma a un racconto visivo della ricca produzione artistica di Giuseppe Penone (Garessio, 1947) dagli anni Sessanta sino a oggi. Filo rosso della mostra è il tema dell'impronta, soggetto privilegiato nella ricerca dell'artista, che si ritrova in tutto l'arco temporale della sua produzione: dall'opera Alpi Marittime del 1968, prima sperimentazione del contatto diretto tra corpo e bosco, fino alla serie Impronte di luce (2022 - 2023) che viene presentata per la prima volta in Italia proprio in questo contesto.

Il percorso espositivo spazia dal disegno alla fotografia, dalla modellazione all'intaglio in un compendio accurato della vasta selezione di generi e tecniche affrontati dall'artista.

Completa il progetto espositivo il catalogo illustrato edito da Skira, che riunisce le immagini di tutte le opere in mostra e vi affianca i saggi a firma dell'artista e del curatore, assieme ai contributi di Jean-Christophe Bailly, Olivier Cinqualbre, Carlo Ossola e Francesco Guzzetti, responsabile del coordinamento scientifico della mostra.



