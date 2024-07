Edisu, pubblicato il bando per le borse di studio in Piemonte

È stato pubblicato il nuovo bando dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio del Piemonte per le borse di studio e il servizio abitativo per l'anno accademico 2024/25. Il bando sarà aperto fino alle ore 12 di martedì 3 settembre e sarà possibile presentare domanda sul sito dell'Edisu. Anche per quest'anno si conferma la soglia Isee di 26.306,25 euro.

Aumentano gli importi delle borse di studio che vengono adeguati in base alla variazione dell'indice Istat: fino a 7.900 euro per i fuori sede (+ 400 euro rispetto al 2023), 4.500 euro per i pendolari (+ 241euro) e fino a 3.100 euro per studenti e studentesse in sede (+ 160 euro). Tra le novità anche la possibilità per gli iscritti a tempo parziale di beneficiare della borsa con importi che variano da 600 euro a 1.400 euro.

Inoltre è stata inserita anche una sezione dedicata ai contributi straordinari per studenti con invalidità pari o superiore al 46% per i quali è previsto un incremento rispetto ai valori standard delle erogazioni. La scorsa edizione del bando aveva visto l'assegnazione di 17.860 borse di studio, per stanziamenti complessivi di 92.106.437 euro, accogliendo il cento per cento delle domande idonee pervenute.

"Quello per l'anno accademico 2024/25 rappresenta il bando con gli importi più alti di borse di studio mai assegnati e uno stanziamento complessivo di oltre 100 milioni per gli studenti e le studentesse che scelgono gli Atenei e gli Istituti di alta formazione del Piemonte - spiega il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - Una conferma dell'impegno del nostro Ente per sostenere attivamente il diritto allo studio universitario, consapevoli di come negli ultimi anni sia accresciuto notevolmente il numero di domande per le borse di studio. Il sistema universitario piemontese è dunque sempre più attrattivo e ci spinge a impegnarci ancora di più per poter garantire a chi sceglie di studiare nella nostra regione quei servizi necessari per sostenerli nel loro percorso"



