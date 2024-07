Parigi: la medaglia d'oro vale 935,89 dollari, il bronzo 3,88

La medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi, composta da sei grammi di placcatura in oro e 505 grammi di nucleo in argento, ha un valore di 935,89 dollari (era di 765,82 dollari 12 anni fa). Lo rivela una ricerca della piattaforma di investimento Bg Saxo, che ha analizzato il valore di ciascuna medaglia in base ai materiali di cui è composta, confrontando il prezzo attuale sui mercati con l'equivalente del 2012, quando i giochi olimpici si svolsero a Londra.

Chi si porterà a casa il secondo posto riceverà una medaglia d'argento, composta da 507 grammi di nucleo d'argento, del valore di 473,43 dollari, rispetto ai 456,27 dollari di Londra 2012.

La medaglia di bronzo ha, invece, un valore di 3,88 dollari, in base alla sua composizione di 415,15 grammi di rame e 21,85 grammi di zinco. La medaglia di bronzo è stata valutata 3,20 dollari nel 2012.



