Il Festival Todays in scena a Torino dal 23 al 2 settembre

Manca meno di un mese alla nuova edizione di Todays, il Festival in scena a Torino dal 23 al 2 settembre con una serie di eventi e attività diffusi nella Circoscrizione 6 della Città, che avranno il loro apice e cuore pulsante in una nuova location, il Parco della Confluenza, per i concerti che si susseguiranno dal 25 agosto al 2 settembre.

Todays è un progetto della Città di Torino con la Fondazione per la Cultura Torino, in partnership con Iren, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, realizzato da Fondazione Reverse.

A inaugurare gli appuntamenti con i grandi live al Parco della Confluenza, per una prima giornata ad accesso libero domenica 25 agosto, Jeremiah Fraites, Bab L'Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso; lunedì 26 agosto sul palco Lcd Soundsystem con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia's Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di Arlo Parks che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Gi›ve; per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli Overmono, Yellow Days, C'mon Tigre e Thru Collected; venerdì 30 agosto le performance di The Jesus and Mary Chain, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli; il 31 agosto l'headliner sarà Mahmood, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra; chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i Massive Attack.

Ma non solo concerti al Main Stage del Parco della Confluenza: Todays sarà un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi e realtà della Città con gli eventi off di Seeyousound, Sounzone, Flic Scuola di circo, Dojo e Mocambo.





