Con gli europei il Piemonte diventa capitale dello sci nautico

Un appuntamento internazionale grazie al quale il Piemonte diventa capitale degli sport acquatici e in particolare dello sci nautico. La manifestazione 'Piemonte sull'acqua', presentata questa mattina al grattacielo della Regione a Torino, ospiterà i campionati Europei di sci nautico e cable wakeboard.

Recetto, in provincia di Novara, dal 21 al 25 agosto, sarà il teatro dei Campionati Europei giovanili di discipline classiche dove le giovani promesse dello sci nautico si sfideranno in slalom, figure e salto. A seguire, dal 26 al 30 agosto, a Settimo Torinese (Torino) ospiterà i Campionati Europei Youth & Senior di Cable Wakeboard.

"Si tratta di un campionato che porterà in Piemonte 25 nazioni, un numero importante di presenze sui territori che chiaramente creano con l'indotto che solo lo sport sa creare, perché è un indotto fatto di positività turistica e di bene per il territorio - ha spiegato l'assessora regionale allo Sport Marina Chiarelli - Siamo orgogliosi di ospitare due Campionati Europei che attireranno l'attenzione di tutta Europa su Recetto e Settimo Torinese, dimostrando ancora una volta l'eccellenza e l'accoglienza del Piemonte".

Saranno 350 atleti e si attendono circa cinquemila presenze di pubblico.

Il presidente della Federazione italiana surfing sci nautico e wakeboard, Claudio Ponzani ha inviato un messaggio di saluti in cui ha ringraziato Chiarelli e il suo predecessore, Fabrizio Ricca. "Prevediamo un'affluenza record, sarà il campionato europeo dei record e dei giovani, il futuro del nostro sport", ha evidenziato Luciano Serafica, direttore sportivo della federazione, che ha ricordato che proprio in Piemonte, grazie ai suoi laghi, è nato lo sci nautico.



