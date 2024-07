Buttafuori accoltellato ad Alessandria, un arrestato

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri per l'accoltellamento del 30 giugno a un buttafuori del locale Luna Rossa di Bosco Marengo (Alessandria). Si stava già organizzando per rifugiarsi in Albania, come spiegato dal procuratore capo Enrico Cieri, dal comandante della compagnia di Alessandria, maggiore Davide Sessa, e dal neocomandante provinciale, tenente colonnello Giovanni Palatini.

Una ventina i ragazzi che, quella notte, sono rimasti coinvolti in una rissa prima dentro il locale, poi proseguita nel parcheggio, dove l'addetto alla vigilanza - intervenuto per bloccarli - è stato raggiunto da diversi fendenti, che gli hanno reciso un'arteria femorale. Trasportato d'urgenza in pericolo di vita all'ospedale di Alessandria, si era salvato dopo alcuni giorni di terapia intensiva.

Le indagini hanno consentito di individuare tutti i partecipanti alla rissa e di risalire al presunto responsabile dell'accoltellamento, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei video ripresi con i cellulari da alcuni presenti. Già il 2 luglio il 18enne era stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e lesioni gravi. Lo avevano trovato in una struttura ricettiva del centro città: si stava organizzando per allontanarsi dall'Italia e rientrare in Albania. aveva già lasciato il lavoro e parlava del padre malato. Durante la perquisizione erano stati trovati indumenti sporchi, che potrebbe aver indossato la notte del 30 giugno: si attendono esiti analisi Ris di Parma. Ammesso il ferimento del buttafuori, il giovane - ora rinchiuso in carcere - ha però detto di non avere agito per uccidere.

Oltre alle indagini penali, i carabinieri hanno proceduto anche in via amministrativa, portando alla chiusura del locale per motivi di sicurezza e ordine pubblico, misura disposta dal questore, Sergio Molino, con provvedimento del 5 luglio e sospensione dell'attività per trenta giorni.



