Spighe verdi, provincia di Cuneo prima in Italia

La provincia di Cuneo detiene il più alto numero di comuni premiati con le "Spighe verdi" il riconoscimento promosso da Confagricoltura attraverso la "Foundation for Environmental Education", l'organizzazione che rilascia nel mondo la Bandiera Blu per le località costiere, ed è pensato per guidare i comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità.

Le conferme di Alba, Bra, Castiglione Falletto, Centallo, Cherasco, Guarene, Monforte d'Alba e Santo Stefano Belbo rendono la provincia Granda prima in Italia per i Comuni "Spighe Verdi".

Oltre alle località cuneesi, sono stati premiati in Piemonte i Comuni di Gamalero, Gavi e Volpedo (Alessandria), Canelli (Asti) e Pralormo (Torino), portando la regione ad aumentare di uno la quota 2023, con 13 riconoscimenti sui 75 assegnati in tutta Italia, regalando al Piemonte il primato nella classifica delle regioni.



