Carabinieri: Cirio e Chiorino, 'Di Stasio esempio di umanità'

"Esprimiamo la nostra profonda gratitudine per lo spirito di abnegazione e la straordinaria umanità dimostrata dal primo all'ultimo giorno di servizio in Piemonte al Generale Antonio Di Stasio. Il suo esempio continui a ispirarci". Lo hanno dichiarato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ed Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, in merito alla cerimonia di cessione e assunzione del comando della legione Piemonte e Valle D'Aosta fra il Generale Antonio Di Stasio e il Generale Andrea Paterna.

"Auguriamo al neo comandante buon lavoro, nella certezza che il Piemonte saprà accoglierlo a braccia aperte. Sarà un piacere collaborare insieme per promuovere sicurezza e legalità, principi cardine della nostra Nazione", hanno concluso il presidente e vicepresidente.



