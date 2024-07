Autotrapianto di un rene con robot a Torino

Un autotrapianto di rene mediante utilizzo del sistema robotico di ultima generazione da Vinci Single Port - il primo del genere in Italia secondo quanto comunica la Città della Salute - è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino. Il paziente è un 56enne portatore di un aneurisma di 2 centimetri a carico dei rami dell'arteria renale.

Il rene sinistro è stato prelevato e riparato al di fuori del campo operatorio; quindi è stato eseguito l'autotrapianto.

"E' stato un miracolo". E' la sintesi tracciata da Roberto, 56 anni, torinese, operaio nel comparto automotive, il paziente sottoposto a un autotrapianto di rene con l'impiego del sistema robotico di ultima generazione da Vinci Single Port. "Oggi - spiega - sono in convalescenza. Il recupero sta procedendo abbastanza bene anche se so che ci vorrà ancora del tempo. Mesi fa, quando si era chiarita l'entità del problema, mi ero sentito come se il mondo intero mi fosse crollato addosso. Adesso desidero sottolineare che quelli che si sono occupati del mio caso non sono soltanto medici e professionisti di livello eccelso, ma sono anche persone straordinarie, che hanno saputo fornirmi supporto e sostegno in un momento particolarmente difficile e delicato".



