Tilt informatico, risolti i problemi all'aeroporto di Caselle

All'aeroporto di Torino-Caselle, 'Sandro Pertini', sono stati risolti i problemi frutto del tilt informatico globale che ieri ha paralizzato i voli in tutto il mondo. Lo ha reso noto, dopo essere stata contattata, Sagat, la società che gestisce l'aeroporto torinese.

Questa mattina risultavano ancora alcuni ritardi da smaltire, da attribuire alle compagnie e non all'aeroporto, sui voli per Bacau e per Amsterdam, ma già nel pomeriggio la situazione tornerà regolare.



