Spaccia droga in casa, arrestato un giovane a Biella

Nell'abitazione del giovane in centro a Candelo (Biella) era un continuo via vai di persone: i carabinieri, dopo una serie di indagini, hanno arrestato un 25enne di origini tunisine residente a Milano, ma domiciliato da qualche tempo a Candelo. Deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo avere visto un flusso particolarmente intenso di persone che entravano e uscivano dall'abitazione, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione, durante la quale sono stati trovati e sequestrati più di 3 ettogrammi di hashish, suddivisi in involucri, nascosti all'interno della canna fumaria di una stufa a legna. I carabinieri in altri punti della casa hanno trovato alcuni grammi di cocaina, denaro contante, un bilancino di precisione e il necessario per confezionare le dosi di stupefacente. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA