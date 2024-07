Politecnico ed Exclusive Brands, presentati i progetti

Si è concluso il secondo anno di collaborazione tra il Politecnico di Torino ed Exclusive Brands Torino, la Rete di Unione Industriali Torino che riunisce ventinove aziende piemontesi per rappresentare e promuovere l'eccellenza. Durante l'esame conclusivo del corso al Castello del Valentino, gli studenti e le studentesse del corso di Laurea magistrale in Design Sistemico Aurelio Peccei hanno illustrato i progetti sviluppati nell'ambito della partnership con la Rete, che quest'anno ha visto il coinvolgimento di otto aziende del territorio.

L'obiettivo principale del modulo Open Systems è progettare un sistema aperto, definendo un nuovo modello di sviluppo sostenibile. e promuovendo la creazione di valore attraverso le connessioni e le relazioni tra gli stakeholder del territorio.

Negli ultimi due anni, ben 17 aziende della rete hanno costruito relazioni significative con gli studenti e le studentesse del modulo Open Systems, supportando lo sviluppo di progetti sistemici incentrati sulle loro stesse realtà.

Diverse ricerche realizzate all'interno del modulo rappresentano il punto di partenza per progetti di tesi sviluppati con le aziende della rete. Uno dei primi, nato dalla partnership con Building e incentrato sul sistema casa, tra costruire e abitare, è stato discusso a inizio anno e sarà seguito da altri due progetti di tesi avviati nell'anno accademico 2022/23. Nelle prossime settimane verranno presentati i lavori sviluppati con le aziende Costadoro e Vanni, che mirano a tradurre i principi del Design Sistemico applicato alle realtà del territorio in progetti pragmatici.



