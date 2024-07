Telt, nuovo finanziamento della Ue conferma validità della Tav

Il nuovo finanziamento da 700 milioni di euro destinato dall'Unione Europea alla parte transfrontaliera della nuova ferrovia Torino-Lione è il terzo maggior investimento tra i 134 progetti selezionati, il primo per importo finanziato tra i progetti italiani e francesi, fa notare Telt, il promotore pubblico incaricato di realizzare l'infrastruttura.

Telt "ringrazia l'Europa per questo nuovo finanziamento, che conferma la validità di un'infrastruttura destinata a essere la parte centrale del Corridoio Mediterraneo della rete europea Ten-T per il trasporto su ferrovia di persone e merci. Ancora una volta l'Europa conferma il suo impegno per realizzare una rete di trasporto più efficiente e sostenibile e il suo sostegno per la costruzione della nuova ferrovia Torino-Lione che procede con la costruzione di un tunnel di 57,5 km sotto le Alpi, il più lungo al mondo, e dieci cantieri operativi ormai avviati".

Ad oggi sono stati scavanti 37,3 km della nuova Torino-Lione, di cui 13,7 km del tunnel di base, dei circa 164 km di gallerie previste per l'opera. I cantieri, che oggi vedono al lavoro oltre 2.500 persone, al picco delle attività vedranno impegnati 4.000 lavoratori diretti, spiega Telt.



