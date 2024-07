Bioparco Zoom completa primo step acquisizione Parco Natura Viva

Il Bioparco Zoom di Cumiana (Torino) ha firmato l'accordo preliminare per l'acquisizione del Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), che sarà completata nel prossimo ottobre. Entrambi i parchi sono impegnati nella tutela della biodiversità, nella salvaguardia delle specie a rischio di estinzione e nell'educazione dei visitatori.

L'unione tra i due parchi permetterà di raggiungere un pubblico di oltre un milione di visitatori, e le due Fondazioni, Zoom e Arca, collaboreranno su tematiche sia zoologiche sia ambientali.

"Questa operazione - afferma il ceo di Zoom, Umberto Maccario - ci permetterà di mettere a fattore comune i punti di forza che da sempre caratterizzano i due parchi, consentendoci di raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Tra gli obiettivi nel medio termine, il superamento del milione e mezzo di visitatori consolidati annui, con conseguente crescita degli investimenti, ampliamento degli organici e sviluppo di progetti di conservazione. Ma soprattutto, dare ancora più voce ai fondamentali messaggi di tutela della biodiversità e dell'ambiente".

"Questa sinergia - aggiunge il ceo del Parco Natura Viva, Cesare Avesani Zaborra - non solo rafforzerà il nostro impegno comune nella conservazione delle specie a rischio e nell'educazione ambientale, ma offrirà anche nuove opportunità per ampliare le nostre iniziative e raggiungere un pubblico ancora più vasto".



