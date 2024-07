Assessora Chiarelli, 'A Macugnaga vacanze in tutta sicurezza'

"Questo è un posto dove venire in vacanza in tutta sicurezza". Così Marina Chiarelli, assessora al Turismo della Regione Piemonte, da Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola).

"La Regione è prossima alla pubblicazione di un bando sugli impianti di risalita - ha aggiunto Chiarelli - ed è un bene che i comuni siano già pronti con i progetti", come quello da 18 milioni di euro per la ricostruzione dell'impianto di risalita al Rosareccio a Macugnaga, distrutto da una valanga quasi cinquant'anni fa.

"Impazzisco a pensare che l'impianto del Rosareccio sia chiuso dagli anni '70 - ha detto al proposito la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Non ci posso credere: sapete quanta competitività abbiamo e avete perso? Spero di poter venire all'inaugurazione, quindi entro i prossimi tre anni".

"È un momento per noi particolarmente difficile" ha aggiunto Alessandro Bonacci, sindaco della località ai piedi della parete Est del Monte Rosa che nel 2023 ha registrato 53mila pernottamenti. "Macugnaga vive quasi esclusivamente di turismo, come quasi tutta la valle Anzasca. Sono state danneggiate le opere pubbliche turistiche ricettive, il campo sportivo, le piste da sci, gli impianti di innevamento, opere che non trovano copertura economica. Chiediamo al ministro forte sostegno e contribuzione".



