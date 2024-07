Unc, esposto 'per degrado e illegalità in corso Vinzaglio'

Il comitato regionale piemontese dell'Unione Nazionale Consumatori ha inviato un esposto al sindaco di Torino, alla Questura, alla Circoscrizione, al comando della Polizia Municipale e al Difensore civico del Piemonte per chiedere di "ripristinare decoro e legalità" in corso Vinzaglio, a Torino.

"Esercenti, professionisti e residenti chiedono con urgenza alle autorità cittadine di ripristinare decoro e legalità in Corso Vinzaglio", afferma l'ufficio legale del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha ricevuto "numerose segnalazioni da parte di utenti ed esercenti della zona" nelle quali viene fatto notare che "aa anni in estate e inverno di notte i portici della zona diventano rifugio per sbandati senza il minimo rispetto per persone e cose. Alcuni mendicanti, inoltre, stazionano innanzi ai negozi anche durante il giorno, arrecando disturbo ai passanti. Non ci sentiamo più al sicuro".

"Nonostante le diverse segnalazioni al 118 e ai vigili urbani, ad oggi non sono stati messi in atto fattivi interventi - continua la nota di Unc Piemonte - A ciò si aggiungono i parcheggiatori abusivi nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II che bivaccano sui marciapiedi pretendendo di ricevere denaro per la sosta dei veicoli, in una zona di parcheggio già a pagamento.

Occorre un intervento urgente".



