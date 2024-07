Universiadi, presentati il design delle medaglie e il manifesto

La Mole Antonelliana che si staglia sulla cartina della città e una composizione che richiama l'atomo. Sono i design delle medaglie delle Universiadi, che si svolgeranno a Torino nel 2025, frutto di un contest fra studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti vinto dalla giovane Matilda Elia.

Insieme alle medaglie, questa mattina è stato svelato anche il manifesto ufficiale dei Giochi che caratterizzerà il look of the city. Realizzato dal duo di creativi della Van Orton Design, Stefano e Marco Schiavon, rappresenta alcune discipline di gara.

"Le medaglie sono un simbolo non solo di vittoria ma di impegno, costanza, dedizione, sacrifico e lavoro, elementi che legano lo sport e il mondo universitario - ha sottolinea Alessandro Sicchiero, consigliere metropolitano delegato all'Ambiente, mentre l'assessora regionale allo Sport, Marina Chiarelli, ha evidenziato l'importanza di "medaglie realizzate da giovani per altri giovani, che significa riuscire a parlare la stessa lingua. Giovani di talento in una regione di talento".

"Anche attraverso il look of the city - ha aggiunto l'assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta - Torino si prepara ad accogliere più di 64 Paesi. Vogliamo essere pronti e mostrare il nostro spirito sportivo e l'orgoglio per questa importante manifestazione".

Per il direttore dell'Accademia Albertina Salvo Bitonti, "ancora una volta l'Accademia esprime l'eccellenza dei suoi studenti e della sua docenza", attraverso l'ideazione delle medaglie con le quali, conclude Stefano Mossino, presidente Coni regionale e membro del consiglio direttivo del Comitato organizzatore Torino 2025, "raccontiamo il momento in cui vengono celebrati i successi e l'impegno. Oggi dimostriamo che sport e cultura vanno di pari passo, insieme al percorso universitario, perché ci raccontano passione, emozione, impegno".



