Rugby: Italia-All Blacks, già venduti oltre 30mila biglietti

Una prevendita da record per il test match Italia-Nuova Zelanda del prossimo 23 novembre all'Allianz Stadium di Torino. La sfida tra gli azzurri e gli All Blacks, che aprirà per la prima volta a un evento extracalcistico le porte dell'impianto che è la casa della Juventus, ha già registrato oltre trentamila biglietti venduti nei primi quattro giorni di vendita al pubblico.

Così la prevendita per il 18/o scontro diretto tra l'Italia e i tre volte Campioni del Mondo, accessibile online su federugby.ticketone.it, è la più rapida mai rilevata per un test-match di rugby in Italia.

Già esauriti numerosi settori dell'impianto torinese, rimangono disponibili gli ultimi tagliandi nei Settori Sud 1 e una buona disponibilità nel solo settore Est 1, unitamente ai biglietti con accesso Hospitality disponibili a partire da 345 euro.



