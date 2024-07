Dodici tirocinanti americani all'ospedale di Alessandria

Sono dodici gli studenti americani che si alternano in luglio all'ospedale di Alessandria, unica azienda piemontese selezionata per la Doctors in Italy Fellowship. Si tratta di un progetto che prevede per gli universitari, provenienti da Brasile, Colombia e Messico, di svolgere un programma di osservazione con l'obiettivo di far conoscere la sanità italiana ai futuri professionisti americani, promuovendo al contempo l'impatto sociale e l'immagine delle istituzioni ospitanti a livello internazionale.

I primi 8 sono stati accolti oggi. Attraverso il coordinamento del Dairi (Dipartimento ricerca e innovazione), in collaborazione con la Doctor Today di Roma che organizza il Doctor in Italy, sono ospitati in Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia, Chirurgia pediatrica-generale-toracica, Endocrinologia e Malattie metaboliche.



