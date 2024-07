Lancione, per il solo turnover servono 1.000 autisti in 5 anni

Per aumentare il numero dei mezzi pubblici con alimentazioni meno inquinanti in Piemonte servono in un quinquennio, per le sole linee extraurbane, tra i 76 e i 336 milioni di euro. Lo ha fatto notare Serena Lancione, presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta di Anav, all'assemblea dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori che si è svolta oggi pomeriggio a Torino.

IL rinnovo delle flotte, con bus meno inquinanti, e gli organici da reintegrare - 1.000 autisti nei prossimi 5 anni per solo turnover, sono le priorità indicate dalla presidente Lancione. Sul tema della transizione ecologica, "il ricorso a bus con alimentazioni alternative richiede sforzi ben superiori a quelli del passato, con l'esigenza di agire da un lato sulla migliore scelta tecnologica garantendo la stessa qualità del servizio, dall'altro sulla realizzazione di infrastrutture necessarie al rifornimento dei nuovi mezzi"- Sul tema della carenza di autisti, Serena Lancione ha auspicato "una forte sinergia tra le aziende del settore, le istituzioni e gli enti formativi per agevolare e finanziare percorsi per il conseguimento delle patenti necessarie da parte dei giovani. A tale proposito - ha aggiunto la presidente di Anav Piemonte e Valle d'Aosta - un importante contributo potrebbe essere fornito anche dalla Fondazioni bancarie, trattandosi peraltro di una sensibile tematica di natura sociale".

All'assemblea di Anav hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali Matteo Marnati (Ambiente) e Marco Gabusi (Trasporti), la presidente dell'Agenzia della mobilità piemontese, Cristina Bargero, il presidente nazionale di Anav, Nicola Biscotti, il presidente dell'Unione industriali di Torino, Marco Gay.



