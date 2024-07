Fondazione Comunità Novarese, 130mila euro per gli edifici sacri

La Fondazione Comunità Novarese ha approvato cinque progetti per il 'Bando 'Patrimonio di comunità - Tutela e Valorizzazione del patrimonio', a tutela e valorizzazione di beni mobili e immobili di rilevante valore storico, artistico e culturale, presenti sul territorio della provincia di Novara e sottoposti a vincolo.

Sono oltre 130mila gli euro stanziati, complessivamente, per i cinque progetti che riguardano beni artistici e culturali diffusi sul territorio della provincia e che hanno superato le selezioni del bando sostenuto con risorse territoriali di Fondazione Cariplo. Progetti che riguardano cinque comuni della provincia di Novara (Cavallirio, Bellinzago Novarese, Soriso, Castelletto sopra Ticino e Arona) e nascono per proporre il restauro e la valorizzazione di edifici sacri.

"Il nostro territorio - spiega il presidente di Fondazione Comunità Novarese Davide Maggi - è dotato di un patrimonio artistico e architettonico di rara bellezza ma, in molti casi, molto fragile a causa dell'incuria umana o degli effetti del tempo. Per questo la Fondazione dedica costantemente la sua attenzione, e una parte delle proprie risorse, per salvaguardare il patrimonio culturale che ha bisogno di essere protetto, recuperato, valorizzato per essere vissuto a pieno dalla nostra comunità. Per questo è un impegno nel quale tutti si devono sentire coinvolti. I cinque progetti che abbiamo ritenuto meritevoli di contributo e che presentiamo rispecchiano pienamente il concetto di patrimonio di comunità da cui prende il nome il bando interessato"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA