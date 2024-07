Torino, approvato progetto per il nuovo parco del Meisino

Nel parco torinese del Meisino verrà aperto il Centro per l'Educazione Sportiva e Ambientale.

Oggi La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo, un atto decisivo per la realizzazione del piano che, nelle intenzioni della Città, "darà una nuova vocazione al parco, con un duplice obiettivo: promuovere la pratica sportiva favorendo l'inclusione e l'integrazione sociale e recuperare l'area abbandonata dell'ex galoppatoio militare trasformandola in un centro didattico sportivo e ambientale.

L'intervento, del valore di 11,5 milioni, è finanziato da fondi Pnrr. Per l'assessore allo Sport Domenico Carretta "è una grande opportunità per la città. Offrirà nuove possibilità per promuovere il benessere fisico e l'educazione ambientale dei cittadini. Una volta completati i lavori - assicura - il Meisino continuerà ad essere un parco aperto a tutti, a chi ama passeggiare e pedalare nella natura e a chi desidera praticare diverse discipline sportive".

Un progetto - evidenzia l'assessore al Verde, Francesco Tresso - "che presta grande attenzione al rispetto e alla cura dell'ambiente naturale del parco per il quale è stato definito un programma di gestione che andrà a tutelare la natura e la biodiversità in misura maggiore rispetto a quanto avviene oggi.

Una progettualità importante - conclude Tresso - che rispetta l'identità e le caratteristiche del luogo e recupera alla pubblica fruizione un'area profondamente degradata come l'ex galoppatoio militare".



