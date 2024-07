Unione Industriali dona a Vigili kit per donne vittime violenza

Un borsone con articoli di biancheria, da toilette, per la cura personale, capi di maglieria e prodotti femminili di prima necessità. È il kit d'emergenza per donne vittime di violenza, che si trovano costrette a lasciare in fretta la loro casa. A donarne 18 alla polizia locale è stata l'Unione Industriali di Torino, nell'ambito di una collaborazione che mira a prevenire e intercettare i casi di violenza domestica e dare assistenza alle donne che ne sono vittime. Un fenomeno che ha visto, nel 2023, 1200 interventi del Nucleo di Prossimità dei vigili su situazioni di disagio in famiglia e, tra questi, 238 fascicoli aperti per violenza di genere.

"Questa iniziativa - spiega Anna Ferrino, vicepresidente dell'Unione industriali - rientra nella grande sensibilità che abbiamo da sempre verso il tema. Le aziende sono antenne sociali molto preziose per intercettare eventuali difficoltà in famiglia e questo potrebbe essere un primo percorso da far poi atterrare nelle aziende".

Per l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, "l'opera di sensibilizzazione fatta da Unione Industriali è molto importante e la possibilità di intercettare e intervenire su episodi di violenza domestica nelle realtà lavorative può fare la differenza. Questi kit sono uno strumento utilissimo nel momento del primo intervento che è quello più critico, avere un sostegno materiale con effetti personali per ripartire in modo più sereno è un aiuto in più che fa sentire le donne un po' più protette e al sicuro".

Anche per il comandante della polizia locale Roberto Mangiardi "è la testimonianza di come si può fare sistema per cercare di dare non solo la risposta giudiziaria ma anche la solidarietà umana e un aiuto concreto per superare un momento di difficoltà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA