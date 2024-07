Banda del crack sgominata dai carabinieri nel Torinese

I carabinieri della compagnia di Saluzzo (Cuneo) hanno eseguito a Luserna San Giovanni (Torino) un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due uomini di origine gambiana e un divieto di dimora nelle provincie di Torino e Cuneo per un loro connazionale, tutti ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso. Le misure sono state emesse dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della procura, L'indagine, denominata 'Crack Stone', era partita nel luglio 2023 e aveva consentito d'individuare un'abitazione a Luserna San Giovanni dove venivano preparate le dosi di droga, prevalentemente crack, anche per i clienti del saluzzese.

Secondo gli investigatori esisteva una precisa ripartizione di ruoli e compiti ben definiti, all'interno della banda. C'è chi prendeva le ordinazioni attraverso telefonate in codice e chi consegnava le dosi attraverso una delle finestre al piano terra dell'abitazione dove vivevano i presunti pusher. A dimostrazione di questo le immagini raccolte dai carabinieri e i cinque sequestri di singole dosi a carico degli acquirenti che sono stati segnalati all'autorità amministrativa. In totale sono 126 i singoli episodi di spaccio contestati ai tre indagati.





