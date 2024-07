In Val Borbera 'A occhi aperti' con il Sarvego Festival

La Val Borbera, in provincia di Alessandria al confine con la Liguria, accoglie il 'Sarvego Festival', manifestazione itinerante alla quarta edizione, dedicata a letteratura, editoria e illustrazione per l'infanzia e l'adolescenza. E' promosso dalle biblioteche dell'Alta Val Borbera con l'associazione Roba da Streije di Cabella Ligure, le Pro loco di Albera, Mongiardino e Roccaforte, Il Paese degli Spaventapasseri e il Museo della Resistenza e Vita Sociale di Rocchetta. Partner scientifico Andersen, la Rivista e il Premio.

"L'evento - spiegano gli organizzatori - nasce per promuovere la lettura come fonte di apertura verso il mondo e occasione di condivisione sociale. Per incentivare la frequentazione attiva delle biblioteche e dei poli culturali".

La direzione artistica è affidata a Daniela Carucci, scrittrice e giornalista. Autori tra i migliori nel panorama nazionale saranno tra prati, boschi, aie e mulini. Sei gli incontri, tra luglio - si parte domani a Vendersi, frazione di Albera Ligure, paese degli spaventapasseri - e agosto. chiusura il 17 agosto a Cartasegna, Carrega - con appuntamenti eterogeni ma seguendo il fil rouge 'A occhi aperti'.

Il Sarvego partecipa anche all'evento speciale, sempre del 6 luglio, in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese e il Comune di Albera, per l'European Bat-Night'. Alle 18 nella Chiesa dei Santi Fortunato e Matteo si va alla scoperta dei segreti dei pipistrelli con la naturalista e guardiaparco Mara Calvini. In programma passeggiata notturna muniti di bat-detector.



