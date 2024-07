In Piemonte due milioni per ambulanti, per beni strumentali

Un contributo di due milioni di euro complessivi a fondo perduto, destinati agli operatori del commercio ambulante del Piemonte per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica: è il contenuto del bando, promosso dall'assessore al Commercio, agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, pubblicato da oggi sulla pagina della Regione.

"È una misura- spiega l'assessore - che ho voluto fortemente insieme al presidente Cirio e fatto inserire nell'ultimo bilancio come capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, e che ora da assessore rendo immediatamente operativa".

"Il commercio ambulante e di prossimità - sottolinea Bongioanni - riveste un'importanza che va al di là della pura dimensione economica e imprenditoriale, perché rappresenta un fondamentale presidio sociale-. Il contributo offerto dal bando - intitolato 'Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica' - può coprire fino all'80% della spesa ammissibile, con un massimo di 2.000 euro per ogni operatore.



