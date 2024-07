Esplode un grosso petardo in un palazzo alla periferia di Torino

La polizia sta indagando su un'esplosione di un grosso petardo - probabilmente una bomba carta - avvenuta nelle prime ore di questa mattina in via Pianezza, nel quartiere Lucento, alla periferia di Torino.

L'ordigno rudimentale è stato posizionato davanti alla porta di un appartamento al primo piano.

L'esplosione non ha provocato feriti, ma alcuni danni agli infissi, scatenando però il panico tra i condomini del palazzo, che sono scappati in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti.

L'edificio è stato bonificato e non sono stati ritrovati altri ordigni. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, dalla bravata a un vero e proprio atto intimidatorio, legato alla piazza di spaccio della zona.



