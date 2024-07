The Goodness Factory, 10 anni con un party in mezzo al pubblico

La società di produzione The Goodness Factory festeggia i 10 anni di attività con una festa in mezzo al pubblico a Off Topic , giovedì 4 luglio con inizio alle ore 19 a Torino, nella quale verrà ripercorsa, ripercorre la storia della factory tra musica, progettazione culturale, comunicazione, produzione, management artistico e formazione.

'10 years party - mai staty tanto freschy' non sarà sul palco, ma "direttamente in mezzo al pubblico che assiste alla performance, interagisce, contribuendo alla sperimentazione musicale, immerso in un autentico momento di creazione artistica", spiegano gli organizzatori.

Il format, ideato dal Maestro Vittorio Cosma e prodotto fin dai suoi esordi da The Goodness Factory in questi anni è stato esportato un po' ovunque.

"Volevamo uno spazio libero, indipendente davvero dagli schemi, volevamo un posto gentile, un'intelligenza collettiva.

Volevamo progettare sogni. Ci siamo riuscitə!", sottolinea la cofondatrice Annarita Masullo - Da lì a qui Goodness l'hanno attraversato tantissime persone e una quantitá meravigliosa di idee e progetti. Quanta strada in dieci anni! Quanta fatica, ma quanta bellezza" Fra i suoi progetti The Goodness Factory ha co-fondato Off Topic, hub culturale di Torino: organizza, produce e comunica festival come _resetfestival e Mind The Gap, produce MEmissima e tanti eventi culturali. Negli anni The Goodness Factory ha collaborato con realtà come Biennale di Venezia, Vevo, Disaronno, Gallerie d'Italia, Reggia di Venaria, Teatro Regio di Torino, Triennale Milano e molte altre. Cura il management di Eugenio in Via di Gioia e Andrea Laszlo De Simone e lavora su diverse progettualità del maestro Vittorio Cosma e dell'artista Max Magaldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA