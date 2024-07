A Vercelli smantellata banda dedita a truffe ad anziani

Come tecnica usavano quella classica: chiedere il denaro per un parente in difficoltà dopo un incidente stradale. Poi spillavano i soldi alle loro vittime, che erano quasi tutti anziani. La polizia di Vercelli con una vasta operazione, denominata 'Caronte', ha smantellato una banda che organizzava truffe. Almeno 27 sono state accertate nelle province di Vercelli, Novara, Biella, Lodi, Alessandria, Pavia, Varese, Como, Milano e Monza.

Gli agenti della squadra mobile della Questura vercellese, coadiuvati dai colleghi di Piemonte e Valle d'Aosta e coordinati dal Servizio Centrale Operativo, diretti dal sostituto procuratore Rosamaria Iera, stanno dando esecuzione da questa mattina a diverse misure cautelari Nelle denunce le vittime avevano raccontato di aver ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine, da un avvocato o da un familiare, il quale riferiva di un incidente stradale, in realtà mai avvenuto, in cui era rimasto coinvolto un parente della vittima. Per evitare conseguenze giudiziarie o di salute, il truffatore sosteneva che fosse necessario consegnare loro urgentemente una cospicua somma di denaro. Se la vittima non fosse stata in grado di raggiungere la somma richiesta, i truffatori la convincevano a consegnare tutti i gioielli e gli ori di famiglia nella sua disponibilità.



