Alessandria tutta gialla con il Tour de France

Una prima volta indimenticabile per Alessandria il passaggio, oggi, del Tour De France per la terza tappa Piacenza-Torino. Lasciata Tortona con l'omaggio a Fausto Coppi, ciclisti e Carovana gialla hanno raggiunto e attraversato il capoluogo di provincia con una sfilata suggestiva che è diventata grande leva di promozione anche turistica. Ad attenderli e ammirarli appassionati, sportivi, semplici curiosi posizionati in vari punti della città, a partire dal traguardo volante di corso Borsalino.

Alessandria bellissima e colorata, ripresa dall'alto dall'elicottero del Tour.

Una grande festa per la comunità e il territorio che - come spesso rimarcato dal sindaco, Giorgio Abonante - si sono fatti conoscere sfruttando la grande occasione di uno storico passaggio. Continuando anche nei prossimi giorni con gli appuntamenti delle 'Notti Gialle' alla Caserma Valfrè e non solo. Proprio questa sera si balla, tra funk ed elettronica, con Jimmy Sax, sassofonista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, top nelle visualizzazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA