Nubifragi, frane e torrenti in piena nelle vallate del Torinese

Frane, esondazioni, torrenti in piena, persone sfollate: questo l'effetto dei nubifragi che nella giornata di ieri si sono abbattuti sulle vallate alpine del Torinese e in particolare in Alta Valle Orco, dove sono rimaste isolate Ceresole Reale e Noasca, e sulle Valli di Lanzo.

Alcune località del Canavese sono state investite da una grandinata con chicchi anche di 10 cm di diametro.

A Locana (Valle Orco) 37 persone sono state trasferite da un ristorante. A Chialamberto, località della Val Grande che ieri è stata interessata da una colata di fango e detriti, è stato evacuato a titolo precauzionale un condominio di 50 persone. A Noasca, dove risultano caduti 72 mm di acqua, la cascata formata dal torrente Noaschetta, molto conosciuta da turisti ed escursionisti, si è ingrossata al punto da coprire il ponte sulla strada prima di gettarsi nel torrente Orco.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in pianura. A Mathi hanno trasferito due famiglie per il rischio di esondazione del torrente Stura di Lanzo; a Montanaro è stata soccorsa una famiglia belga, con una bimba di 3 anni, che sostava sulle sponde dell'Orco ed è rimasta bloccata dalla piena.



