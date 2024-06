Aspettando il Tour de France Alessandria celebra Pantani

In attesa del passaggio del Tour de France, in prgramma domani, Alessandria festeggia la cosa con un omaggio a Marco Pantani. La mossa non è casuale perché la 'Grande Boucle' oggi è partita per la seconda tappa da Cesenatico, la città del Pirata. Per l'occasione al Museo AcdB (Alessandria città delle Biciclette) ha aperto i battenti la mostra temporanea 'Accoppiata Giro-Tour' che Pantani fu l'ultimo a centrare nel 1998.

E' esposta la bici - oggi di Massimo Rava - usata dal campione nel 1997, una Wilier costruita con tubazioni in alluminio leggerissime.

Giacomo Pellizzari, giornalista e scrittore, è invece l'autore de 'La mappa del Pirata: guida sentimentale ai luoghi di Pantani', un atlante completo che porta dove non si può che pensare a lui. E' stata, poi, svelata dal direttore del museo, Roberto Livraghi, e dal sindaco, Giorgio Abonante, una stampa d'arte di Francesco Poroli, illustratore premiato con la medaglia d'oro dalla Society of Illustrator NY, dedicata al corridore romagnolo. E' serigrafata in 50 copie dal laboratorio Print Club Torino con la direzione artistica di Inchiostro Festival.

"Il passaggio del Tour per noi è una grande festa che stiamo vivendo con entusiasmo - sottolinea Abonante - ma naturalmente c'è una grande responsabilità nell'assicurare a tutti uno spettacolo nella massima sicurezza". Il sindaco ha personalmente posizionato alle porte della città, in località Marengo, uno striscione di benvenuto.



