Otto bimbi in prima fila per il Tour de France a Torino

Otto bambini e bambine piemontesi, vincitori del concorso "dettato del Tour", potranno assistere in prima fila, ospiti nella tribuna vip davanti alla linea, all'arrivo dei campioni della terza tappa (ultima della Grand Départ) della corsa ciclistica più importante del mondo, per la prima volta dall'Italia.

In vista del Tour de France in Piemonte il 1 luglio, le scuole del territorio regionale sono state invitate alla realizzazione di un elaborato grafico sul tema sportivo. Dal 2017, infatti, l'ente organizzatore del Tour de France e la Comunità Ospitante invita giovani studenti e studentesse dai 9 ai 12 anni alla scrittura di un dettato o alla creazione di un disegno che evochi il passaggio della corsa nel territorio.

In Piemonte hanno partecipato 26 classi (14 della provincia di Alessandria, 3 di Cuneo e 9 di Torino) per un totale di 472 alunni coinvolti (244 della provincia di Alessandria, 48 di quella di Cuneo e 180 della provincia di Torino). I lavori realizzati sono stati valutati da una commissione in base all'originalità del disegno, all'attinenza al tema e alla padronanza della tecnica utilizzata.

Otto studenti e studentesse hanno vinto altrettanti biglietti che permetteranno loro di essere ospiti insieme a un accompagnatore nelle tribune per assistere all'arrivo del Tour: quattro delle scuole della provincia di Alessandria, tre di Torino e provincia e uno della provincia di Cuneo.



