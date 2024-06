Allerta gialla in Piemonte per temporali, anche vento e grandine

In Piemonte c'è allerta gialla oggi per temporali sulle pianure e sui settori nordoccidentali, secondo il bollettino emesso dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. E' atteso un marcato peggioramento del tempo, con rovesci e temporali anche di intensità forte o molto forte, associati a forti raffiche di vento e grandinate anche di medie dimensioni, più probabili sui settori a nord del Po. Nelle zone interessate sono previsti locali allagamenti, caduta di alberi, cadute di fulmini e frane.

Dopo il caldo di ieri, la giornata con le temperature più elevate del mese secondo l'Arpa, oggi sono in discesa, con un minimo depressionario che si sta spostando dalla Spagna a ovest dell'arco alpino, interessando direttamente il Piemonte. Le prime precipitazioni sono avvenute già in mattinata sull'arco alpino occidentale, associate a caduta di sabbia sahariana presente sul bacino del Mediterraneo, e dal pomeriggio diventeranno temporali e si estenderanno alle pianure. Il maltempo si sposterà poi verso Nordest, con le ultime forti precipitazioni sul settore settentrionale del Piemonte nelle ore prima dell'alba.



