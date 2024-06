Tour de France, 7mila al Grattacielo per il trofeo Grand Depart

Oltre 7mila visitatori hanno ammirato il trofeo della "Grand Depart" del Tour de France che farà tappa in Piemonte l'1 e il 2 luglio, esposto per 12 giorni nell'atrio del Grattacielo della Regione Piemonte.

Il premio è stato creato nel 2013 in occasione dei 100 anni della corsa di ciclismo più famosa al mondo. Ai moltissimi che hanno immortalato la visita con foto e selfie sono stati consegnati in omaggio gadget come braccialetti e bandane personalizzati con i loghi del Tour e della Regione.

La comunità ospitante del Grand Depart 2024 (Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Firenze, Regione Piemonte e Città di Torino) ha ritirato il trofeo lo scorso luglio, a Parigi, sugli Champs Elysées, al termine dell'ultima tappa del Tour de France n. 110, dalle mani dei rappresentanti dei Paesi Baschi, dove la corsa era partita nel 2023.

Firenze ha conservato e amministrato il trofeo fino allo scorso 21 marzo per consegnarlo ufficialmente il giorno successivo alla Regione Emilia-Romagna. Il premio ha raggiunto il Piemonte il 10 giugno ed è stato esposto al Grattacielo della Regione il 14 giugno e dal 17 al 27 giugno per poi passare nelle mani della Città di Torino che lo espone a Palazzo Madama dal 28 al 30 giugno. Il 21 luglio arriverà infine a Nizza, in occasione della conclusione del Tour de France numero 111, lasciando così definitivamente l'Italia in vista del Grand Depart 2025.



