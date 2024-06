Sere 'Fai d'estate' nei beni del Piemonte

Da domani venerdì 28 giugno iniziano le sere 'Sere FAI d'Estate' organizzate da Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano. I beni del Fai in Piemonte e in altre regioni italiane rimarranno aperti ino a tarda sera per offrire passeggiate naturalistiche, aperitivi al tramonto, concerti, spettacoli sotto le stelle, lezioni di astronomia, e altre attività culturali.

Al Castello e Parco di Masino, le serate speciali includeranno visite guidate, aperitivi con prodotti locali, e osservazioni astronomiche. Al Castello della Manta si terranno picnic al tramonto e camminate sotto la luna piena, con eventi specifici per la notte di San Lorenzo in cui il pubblico si raccoglierà in giardino e, con la supervisione di esperti astrofili, potrà osservare la volta celeste cercando di avvistare le leggendarie 'lacrime di San Lorenzo', lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole.

Prevista a Villa Flecchia una serata in cui il parco, silenzioso e lontano dall'inquinamento luminoso, accoglierà i visitatori che, accompagnati da un esperto di astronomia, potranno osservare le stelle e la volta celeste.



